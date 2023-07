Luego de las repercusiones que despertó la incómoda nota que el cronista de LAM, Santiago Sposato, le hizo a Mariel Di Lenarda por ganar el Martín Fierro a Mejor panelista (terna que competía con Yanina Latorre, quien también se refirió a este tema), la periodista fue contundente con su opinión.

“Todo esto termina con Yanina Latorre enojada, diciendo que no estoy preparada para el juego. La verdad que no me interesa ese juego, para nada”, lanzó la panelista de Nosotros a la mañana en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

FIRME POSTURA DE YANINA LATORRE TRAS LAS CRÌTICAS A SANTIAGO SPOSATO POR SU NOTA A MARIEL DI LENARDA

Yanina Latorre rompió el silencio después de las repercuisiones que despertó la incómoda nota que el cronista de LAM le hizo a Mariel Di Lenarda por ganar el Martín Fierro a Mejor panelista (terna que competía con ella) y fue contundente con su opinión al aire.

