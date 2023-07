Todo el mundo sabe que Kiko Rivera fue uno de los personajes estrella de Telecinco y que ganó mucho dinero gracias a la cadena. Kiko Rivera reconoció que la prensa del corazón le había hecho millonario, gracias a las entrevistas que había vendido y a los contratos que había cerrado por la repercusión que tenían los medios de comunicación. El marido de Irene Rosales admitió que recibía cachés muy elevados por asistir a fiestas, unas fiestas que salían en la prensa rosa. Es decir, de no ser por este negocio Kiko nunca habría manejado cifras tan altas. Lo más sorprendente de todo es que Kiko le terminó confesando a Tamara Gorro que había perdido gran parte de su patrimonio y que necesitaba pedirle una ayuda al Estado durante el tiempo de la pandemia ocasionada por el coronavirus.

La indignación llegó cuando Kiko Rivera confesó en un programa de televisión cuánto dinero tenía en el banco. En ese momento el público recordó que anteriormente había dicho que se sentía obligado a pedir una ayuda económica porque no podía salir adelante sin la misma. Este tipo de contradicciones han convertido al hijo de Isabel Pantoja en un rostro muy problemático para los medios de comunicación. Todo hace pensar que Kiko Rivera nunca recuperará la buena fama de antaño, la fama que tuvo durante el tiempo que participó en Supervivientes. Una de las razones por las que la audiencia le ha terminado dando la espalda a Kiko es por el trato que le dio a su hermana Isa Pantoja.

Isa Pantoja se encontró con una revista en la que Kiko Rivera le acusaba de haberse intentado quitar la vida en Cantora, finca de la familia. Kiko, que siempre ha presumido de ser artista y de ganar dinero gracias a su supuesto talento, cargó duramente contra su hermana y está le puso una denuncia. Más adelante tuvo un problema de salud y la colaboradora de Ana Rosa Quintana decidió retirarla para empezar de cero. Este gesto no ha servido de nada porque los hermanos no tienen ningún tipo de relación, tanto que Isa no ha estado en el hospital para visitar a Kiko tras la operación a la que se ha sometido. El marido de Irene rosales ha anunciado desde el hospital que ha terminado su vinculación laboral con Telecinco, la empresa que le hizo millonario.

>Kiko Rivera ha escrito un incendiario mensaje en sus redes sociales cargando contra Telecinco. No entiende que hace unos meses le vetasen y le dejasen sin ningún proyecto en la cadena y ahora vuelvan a hablar de él simplemente porque tenga problemas de salud. Ha asegurado que no va a trabajar más con ellos y que tampoco les va a generar más contenido. Considera inoportuno los últimos movimientos que han dado y cree que la única solución es mirar para otro lado y cerrarse en banda para no contribuir a los revuelos que ellos quieren.

«Y sin más vuelven a hablar de mi, vuelvo a interesar por mi estado de salud. Patético todo no creen? Queridos amigos de tele5, no les voy a a dar ningún tipo de declaración, ni mucho menos quiero saber nada de vosotros ni de toda la gente que os rodea. Hace mucho tiempo que con vuestro dinero no podéis comprarme porque los mejores tesoros que tengo en esta vida no se pueden comprar, así que por mi ya saben dónde pueden marcharse», ha empezado diciendo. Y concluye: «Los que se creen portavoces de mi familia, ya sabéis a quien me refiero, mejor que se preocupen de su vida. Que por aquí anda todo bien y no me hace falta que nadie informe de nada y mucho menos cuando no saben nada».

