A su salida de Gran Hermano 2022, Coti Romero se convirtió en una figura muy solicitada en los medios tanto en su rol de modelo como también de panelista picante, y en una combinación de ambos volvió a La jaula de la moda.

Advertisement

En el ciclo que transmite Ciudad Magazine de lunes a viernes a las 19, Coti se apareció con un “look Barbie” full rosado, en plena promoción del film de Margot Robbie, pero además se animó a contestar Las 5 preguntas de la moda que le hizo Horacio Cabak.

Advertisement

Advertisement

Además, Coti explicó que tiene un “cajoncito” con una colección de corsets que armó para profundizar en su estilo, y que le gustan los hombres morochos y muy altos. “Los enanos me la bajan”, bromeó ante el gesto de sorpresa de los conductores. “Antes me gustaban los enanos”, quiso enmendarla la ex Gran Hermano.

Advertisement

CIUDAD

Advertisement

Seguir leyendo