De a poco, Sofía “Jujuy” Jiménez va sanando el dolor que le causó la viralización de una foto que comprueba la infidelidad de –por su entonces novio- Bautista Bello con una mujer en un boliche en Brasil.

Sin embargo, la modelo no ocultó su asombro cuando su hermana reveló en un móvil para LAM que le llegó la información de que Bautista estuvo con muchas mujeres en una misma noche dentro de un boliche.

Después del descargo a corazón abierto que hizo Sofía “Jujuy” Jiménez tras las imágenes que se viralizaron de Bautista Bello besando a otra mujer en un boliche, la modelo intentó ponerle un poco de humor al doloroso momento que atraviesa tras la infidelidad de su pareja.

De viaje por Europa, Jujuy subió a Instagram Stories algunas postales de la paradisíaca isla que visitó y las acompañó con la famosa canción de María Becerra llamada Adiós que dice “a tus engaños y a tus mentiras les digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas; conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé”.

