María Teresa Campos lleva mucho tiempo alejada de los platós de televisión y recientemente ha salido a la luz una noticia que le ha situado en el centro de la polémica porque supuestamente estaba atravesando un momento muy delicado en lo que hasta luz se refiere. Sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, desvelaron en los diferentes programas de televisión en los que trabajan que la presentadora estaba viviendo una situación muy concreta. Terleu Campos dio un paso más allá y reconoció que su madre «tenía un problema cognitivo importante». No quiere dar demasiados detalles porque considera que todo esto pertenece a la intimidad de la comunicadora y quiere que siga siendo una estrella de la televisión con una imagen impoluta.

Terelu Campos ha pedido a varios compañeros de profesión que dejen de hablar de su madre porque considera que ha llegado el momento de retirarse. No podemos olvidar que María Teresa se fue de Telecinco diciendo que quería seguir trabajando porque tenía un contrato con la cadena. Mediaset agotó su compromiso profesional con la presentadora y de un momento a otro le dejó de ofrecer proyectos porque los tiempos cambian y la audiencia le había dado la espalda. No podemos olvidar que el último programa que presentó en Telecinco, La Campos móvil, generó unos datos demasiado pobres y Telecinco decidió que María Teresa debía descansar una temporada. Todo esto le vino realmente mal porque la periodista es una gran amante de su trabajo y no entendía que le hubieran dado la espalda en un momento tan complicado para ella.

A María Teresa Campos tampoco le ha venido bien todas las polémicas familiares que ha habido en los últimos tiempos. Su nieta Alejandra rubio tuvo diferencias con Carmen Borrego. La colaboradora desveló que la hermana de Terelu Campos había tenido un comportamiento irregular con ella y a partir de ese momento comenzó una guerra que duró demasiado tiempo. Después vinieron los problemas entre Terelu y Carmen. Supuestamente se esforzaron para que María Teresa Campos no descubriera nada porque estaba en una situación muy delicada y no querían darle ningún disgusto. Le han estado ocultando informaciones muy importantes, como por ejemplo el fallecimiento de la presentadora Laura Valenzuela.

>Carmen Borrego reconoció que la situación de María Teresa Campos no atravesaba un buen momento y que muchas familias estaban viviendo una situación parecida. No le puso nombre a la enfermedad que padece María Teresa, pero el público entendió que lo que estaba insinuando. «Hay muchas familias que sufren lo que estamos sufriendo y tenemos la suerte de tenerla y que nos conozca. No sé qué pasará el día de mañana y cuando no nos conozca pero ahora mismo la tenemos y nos conoce y esto es importante. Para nosotros es nuestra prioridad, que esté bien y tranquila. Feliz no, feliz en ella ahora es complicado», dijo exactamente.

Por todo eso ha sorprendido mucho que Carmen anunciara en su revista de cabecera que está preparando el regreso de María Teresa Campos por todo lo alto. Tanto ella como Terelu le están preparando un documental que se emitirá en una televisión próximamente y contará con la presencia de María Teresa Campos en plató. Terelu Campos presentará este especial y Carmen lo dirigirá, retomando así su antigua faceta como directora.

