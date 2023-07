Luego de la polémica que se desató tras las fuertes declaraciones de Nacha Guevara contra Lali Espósito, la artista decidió romper el silencio y pedirle disculpas a la cantante a través de un video que difundieron en LAM.

Advertisement

“En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali”, lanzó Nacha.

Advertisement

Advertisement

“Cuanto reclamo, cuanto reclamo, perdón, bueno… acuérdense que yo soy medio abuela con todo”, dijo la cantante en el mensaje de voz que publicó PTC Recargado.

Advertisement

En el mismo, la cantante expresó: “Muchas aristas, mucha cosa para usar… paren, hola. Gracias por el aguante ante las malas ondas”.

CIUDAD

Advertisement

Seguir leyendo