Las altas temperaturas globales, con epicentro en Europa y Estados Unidos, sumado a la amplitud térmica de la última semana en Buenos Aires, que exhibió registros por debajo de los 0° para luego trepar a marcas primaverales que se observaron este fin de semana, pusieron en el centro de la escena la preocupación por el cambio climático.

La consultora ambiental y especialista en los temas referidos al cambio climático, Antonella Risso, manifestó su preocupación por la falta de políticas públicas que dispongan planes de salida para dejar de emitir gases y por la ausencia del debate en la materia durante la campaña electoral, ya que no se contempla en la agenda de los candidatos.

A raíz de esa previsión, Risso aseguró que “hay que dejar de quemar petróleo y deforestar”, sosteniendo que “tenemos que tener planes de salida para el petróleo, carbón y gas”. Aunque consideró que “el gas podría ser el último en irse, también tiene que tener su plan de salida” y recordó que “una vez que emitimos los gases a la atmósfera, quedan ahí y no es tan fácil extraerlos”, revelando que “están intentando extraerlos pero por ahora todo resulta muy deficiente, lo único eficiente es dejar de emitir”.

En ese sentido, reforzó la necesidad de prever planes de salida y advirtió que actualmente “Argentina no los tiene”, por lo que manifestó que “a mi y a mis colegas nos preocupa muchísimo que en la campaña no estemos pensando en eso porque no hay escapatoria”, resaltando que “en la campaña no se está hablando de cambio climático, y no se está abordando como se debería las ola de calor, la sequía ni nada”. En contraposición puso los ejemplos de Chile, Colombia y Brasil, que en la región “vienen más avanzados en pensar una salida como oportunidad de desarrollo”.

NOTICIAS ARGENTINAS

