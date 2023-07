La situación que atraviesa Bertín Osborne es realmente complicada. El presentador ha tramado una estrategia perfecta para desvincularse de las acusaciones que ha recibido por parte de Chabeli Navarro, quien asegura que se quedó embarazada de él y que le convenció para interrumpir el proceso. Bertín Osborne ha emitido un comunicado en sus redes sociales negando la mayor y asegurando que en ningún momento las declaraciones de Chabeli se corresponden con la realidad. Piensa que lo mejor para todos es desaparecer del panorama mediático durante una temporada y esta solución ha terminado perjudicando a Fabiola Martínez. No podemos olvidar que la modelo trabaja de colaboradora en un programa de Antena 3 y está muy expuesta, así que es inevitable que le pidan explicaciones de ciertos asuntos.

Fabiola Martínez ha atendido amablemente a todos los reporteros que le han preguntado sobre este tema y ha dejado muy claro que no es un asunto que le corresponda y que no tiene nada que decir. El problema es que cada vez hay más rumores encima de la mesa y ahora a Chabeli Navarro ha concedido una entrevista en un conocido programa de Telecinco. Se ha llegado a especular con la posibilidad de que el hijo que estaba esperando presuntamente no fuera de Bertín. El periodista Aurelio Manzano tiene pruebas para demostrar lo que está pasando y sabe perfectamente quién es la verdadera víctima de toda esta historia. En Cotilleo.es hemos identificado algo realmente curioso.

Muchos medios aseguran que Fabiola Martínez está viviendo una situación delicada porque nunca ha sido amiga del escándalo y para ella lo único importante es que su familia permanezca al margen de todos los conflictos. La modelo y colaboradora está deseando que pase la tormenta y ha dejado muy claro que no tiene nada en contra de Gabriela Guillén, madre de nuevo hijo de Bertín. Ha hecho un gran esfuerzo para tratar este tema en profundidad y ha prometido que no le va a poner ningún obstáculo a la empresaria porque para ella es importante que sus hijos tengan relación con el hijo de Gabriela. Son hermanos y no pretendo interrumpir ningún tipo de vínculo.

>En Cotilleo.es hemos informado de la última hora sobre Chabeli Navarro. La modelo ha acudido a un programa de Telecinco para asegurar que tiene pruebas suficientes de todo lo que ha contado en las últimas horas. La situación se ha complicado mucho porque ha recibido una demanda de Bertín Osborne, al menos eso es lo que ha contado el presentador en sus redes sociales, pero ella tiene una visión completamente diferente que ha puesto encima de la mesa. Según lo que ha contado, de momento no hay ninguna denuncia activa y cabe la posibilidad de que Bertín solamente haya dicho esto para frenar las informaciones que están salpicando a su figura pública. No podemos olvidar que el presentador usó sus redes sociales para anunciar que iba a estar muy pendiente de todos e iba a emprender las acciones legales pertinentes contra aquellos periodistas que no den datos correctos.

Bertín Osborne está profundamente decepcionado con algunos de sus compañeros porque considera que todo se dedican a lo mismo y que la han traicionado en un momento realmente delicado. Bertín Osborne usó su cuenta de Instagram para hablar de María Patiño y de Emma García, diciendo que no entendía por qué no se habían puesto en contacto con él para preguntarle sobre este asunto. Todo esto era antes de saber que presuntamente Chabeli Navarro también se quedó embarazada de él.

