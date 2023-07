Ana Obregón por fin ha recuperado su sonrisa y ha decidido disfrutar del verano en Mallorca. En un primer momento se dijo que la actriz y presentadora no iba a ir a la mansión familiar porque había alquilado otra vivienda para no tener que enfrentarse a determinados recuerdos. Lo que sí está demostrado, tal y como contamos en Cotilleo.es, es que Ana Obregón cogió un avión privado para esquivar a la prensa y para no tener que enfrentarse a ninguna situación incómoda junto a su nieta Ana Sandra. Ana controla los medios de comunicación mejor que nadie y en los últimos tiempos ha recibido muchas críticas por exponer a su nieta en las redes sociales, pero sabemos que hay una explicación que aclara mucho la situación.

Ana Obregón sabe perfectamente que si publica fotografías de su nieta en Instagram la prensa perderá interés y no le perseguirá con tanto entusiasmo. La actriz y presentadora está viviendo una etapa muy concreta y asegura que ha dejado atrás sus malos momentos porque la llegada al mundo de Ana Sandra le ha hecho darse cuenta de lo verdaderamente importante. Obregón asegura que ha seguido adelante gracias a este proyecto porque en su momento le prometió a su hijo que iba a ampliar la familia. Ana no entiende por qué ha recibido tantas críticas por seguir un proceso de gestación subrogada porque es algo que han hecho otros rostros conocidos. Tampoco comprende que se hallan metido con su edad porque otros famosos han sido padres mucho más mayores.

La polémica está servida porque en Telecinco han dado una noticia que va a ensombrecer el bonito verano de Ana Obregón. Dentro de lo que cabe, si dejamos al margen el dramatismo que ha rodeado a Ana Obregón en los últimos años, podemos decir que la presentadora está viviendo un buen momento porque el público por fin se ha dado cuenta del talento que tiene en el mundo de la escritura. El libro que ha sacado a la venta sigue siendo un éxito y lo mejor de todo es que los derechos de autor van destinados a la Fundación Aless Lequio, un organismo que se dedica a investigar el cáncer.

>Ana Obregón ha intentado ser amable con la prensa y en una ocasión les regaló a un grupo de periodistas una caja de pastas de té para agradecerles el trato que había recibido. Prefiere llevarse bien con los reporteros porque quiere que su nieta lleve una vida completamente normal y sabe que para ello no puede estar perseguida. Sin embargo, no ha podido evitar que algunas informaciones terminen viendo la luz y en Fiesta, el programa de los cines de semana de Telecinco, han sacado a la luz una noticia que le ha situado en una posición comprometida.

El citado medio de comunicación asegura que Ana Obregón ha roto por completo su relación con Carolina Monje, la última novia que tuvo su hijo Alex. Supuestamente mantenían un contacto muy estrecho, pero el paso del tiempo les ha separado para siempre porque Ana le pidió que fuese la madre de Ana Sandra y la empresaria se negó. Ahora sabemos que la verdad solamente tiene un camino y que siempre termina viendo la luz. En su momento, Ana desmintió los rumores y aseguró que nunca le había pedido a Carolina que fuera la madre de su nieta porque no le quise poner en ese compromiso. Sin embargo, en Telecinco han asegurado que la intención de Ana era que Carolina fuera la madre de su nieta y como ella no quiso en estos momentos se encuentra muy distanciada. Tampoco entiende que la empresaria haya rehecho su vida tan rápido y vaya a casarse.

