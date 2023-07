Luego de que en LAM difundieran un video de Nacha Guevara pidiéndole disculpas a Lali Espósito tras las fuertes repercusiones que despertaron sus dichos, Ángel de Brito dio a conocer cómo reaccionó la cantante con este gesto.

“Hace un rato, Lali me respondió lo siguiente. ‘Le tomamos las disculpas. A mí, jamás me llamó ni escribió. Por eso, no entendí el reclamo. Pero, todo mega con la Nacha”, reprodujo el conductor del ciclo de América en un posteo que subió a Instagram Stories.

“’Me fijé en mis redes a ver si a mí se me pasó ver un mensaje porque no tengo notificaciones, pero no’”, agregó, en palabras de la artista, quien aseguró que Nacha no se comunicó con ella en ningún momento. Y cerró, firme: “’No sé con quién habrá hablado que dice que no he contestado’”.

“En primer lugar y es lo que me importa, si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente. Así que si tuve una frase inapropiada, te pido mil disculpas, Lali”, lanzó Nacha.

