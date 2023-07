El jefe del rea Servicios Pblicos de Alto Comedero, Marcelo Molina, indic que continan con la lucha contra el Dengue en el sector por lo que se erradica semanalmente los pastizales. Sin embargo, dio aviso a los propietarios que dicha tarea en propiedades privadas debe estar a cargo de ellos mismos.

Desde hace tres semanas se comenz con la limpieza de sectores pblicos y el descacharrado donde queremos destacar que los vecinos del sector colaboran, pero en los baldos o terrenos privados, el cuerpo de inspectores municipales comenz con la identificacin de los propietarios para intimarlos y hagan la limpieza para evitar multas.

En ese sentido, manifest que muchos de ellos no residen en la provincia, por lo cual es mas difcil intimarlos y cumplir con la ordenanza de mantener los sectores limpios y cercados. Tambin est la opcin de la ordenanza que el propio municipio realice la limpieza y pasarle los costos de lo gastado a ellos pero es imposible porque no residen ac y con tanto volumen no se puede avocar a esas tareas.

Finalmente, realiz un llamado a la conciencia para que se cumpla con el pedido a fin de evitar cualquier inconveniente, los vecinos terminan siendo afectados no slo por los altos pastizales sino que por los casos de dengue, malos olores porque arrojan residuos y hasta animales muertos.

Marcelo Molina – titular de Servicios Pblicos de Alto Comedero

Crece la demanda de repelentes de mosquitos y advierten faltantes en Jujuy

Teniendo en cuenta el aumento de casos de dengue en todo el territorio y considerando que Jujuy acumula hasta este lunes 2.797 casos, hubo un incremento de uso de repelentes de mosquitos y las farmacias comenzaron a dar cuenta que existen faltantes.

«La demanda es importante, mucho ms marcada que lo anterior, y a medida que pasan los aos crece porque los casos son mayores. En este momento el stock de repelentes es bajo, la gente cada vez que viene a comprar se lleva entre tres o cuatro, y comienza a comprar marcas alternativas que no son las habituales», explic la farmacutica Silvina Figueroa.

«Nos est costando reponer pero tratamos de darle alguna solucin a la demanda», agreg.

Muerte de una nia en Jujuy: «Hay altas sospechas de dengue», afirm el ministro de Salud

Recomendaciones sobre el uso

La profesional tambin brind recomendaciones sobre el uso de los repelentes: tiempo de reposicin, cantidad y tipos de repelentes.

«En las etiquetas indican de manera clara la forma de uso, el tiempo de reponer y cules pueden colocarse los grandes, nios y bebs. Por el tema de la toxicidad no se colocan los mismos a los ms chicos».

Sobre el tiempo de duracin de la sustancia, tambin sostuvo que algunos duran ms que otros pero depende de la marca, «en promedio el efecto puede durar hasta 3 horas, hay otros de extraduracin que cubren hasta 8 horas, pero depende el lugar donde uno est. Si uno est expuesto al aire libre, tiene que reponerse ms seguido».