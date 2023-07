Alumnos de la Escuela de Comercio N 2 Dr. Manuel Belgreano de la ciudad de Palpal iniciaron una jornada de protesta en la puerta de la institucin que cuenta con una matrcula de aproximadamente 1.500 estudiantes.

Advertisement

Es establecimiento que ese encuentra ubicado sobre Avenida Catalano es el escenario de una nueva protesta por parte del estudiantado jujeo que este lunes decidi no entrar a clases a modo de protesta.

En dilogo con Canal 7 de Jujuy, Mara, una de las alumnas explic: Nosotros estamos haciendo un reclamo por falta de mantenimiento ya que el colegio se encuentra en malas condiciones, los baos estn rotos, hay paredes con humedad, hay un pozo abierto de las cloacas y el pasto est muy alto.

Advertisement

Luego agreg: Nosotros primeramente le hicimos llegar una nota a la directora, pero no tuvimos ninguna respuesta favorable. Todos los aos es lo mismo, no tenemos ninguna respuesta y no podemos seguir as, por eso tomamos esta medida.

Adems Mara indic que por las condiciones de los baos, varias alumnas tuvieron infecciones y con todas las enfermedades que hay no podemos seguir aguantando estas cosas. Y agreg: Hace ao venimos haciendo el mismo pedido, presentamos nota y nos citan a direccin a los delegados, pero no nos dan una solucin.

Advertisement

Los alumnos aseguraron que van a mantener la protesta hasta que les den una solucin. Por otro lado, solicitaron la presencia del Ministerio de Educacin y la Secretara de Infraestructura en el establecimiento ya que hacen figurar arreglos cuando no los hay.

Finalmente la alumna precis que cuentan con el apoyo del alumnado del turno tarde para tomar la medida ya que no podemos seguir en estas condiciones. Hoy algunos alumnos no estn ingresando a clases, pero todos los docentes s.