Bertín Osborne y Gabriela Guillén han sorprendido con la noticia de que el año que viene serán padres, una noticia que no confirmaron hasta que la prensa desveló la noticia pero lo que más sorprendió es que no se conocía que ambos quisieran ser padres y tampoco que hubiera una relación formal entre ambos, ya que, el propio Bertín nunca confirmó que existiera una relación tan formal porque Bertín siempre habló de Gabriela como una amiga y no como su novia. Unas declaraciones que han molestado mucho y que ahora Gabriela Guillén se siente sola en este embarazo.

Gabriela ha contado como le dio la noticia a Bertín Osborne de que estaba embaraza y que decidiese lo que decidiese respecto al futuro de su embarazo que él iba a estar ahí dándole apoyo pero la verdad es que Bertín no está al lado de Gabriela Guillén y como ella misma ha declarado se siente muy sola. Las críticas no han parado de llegarle a Bertín desde que se conoció la noticia sobre todo por la etiqueta que le ha puesto a la madre de su sexto hijo, y se refiere a ella como una amiga.

Gabriela Guillén confesó hace apenas unos días le dio a Bertín Osborne la noticia por teléfono y que cuando se lo dijo él se quedó callado y sin respuesta, pero está conforme con que ella continúe con su embarazo y que se hará cargo del hijo que tendrán el año que viene. Aunque las críticas no han cesado de llegarle e incluso están sufriendo el acoso de la prensa.

Bertín Osborne subió dos vídeos a Instagram donde denunciaba el acoso que tanto él como Gabriela Guillén están sufriendo el acoso de la prensa que no les deja de perseguir en el caso de él han llegado a entrar en zonas privadas de su casa y en el caso de Gabriela tiene a los periodistas en la puerta de casa y no puede ni abandonar su domicilio.

Bertín Osborne publicó dos vídeos a su cuenta de Instagram donde denunciaba que el acoso que estaban recibiendo se estaba pasando de la raya de lo normal y que no hacía falta que los periodistas les siguieran a todas partes, debido a que ya habían contado toda la historia y que no había nada más que añadir y en el caso de que haya noticias nuevas sobre el embarazo.

COTILLEO

