Carmen Borrego ha vuelto a protagonizar un gran revuelo porque han acusado a Alejandra Rubio de haber hablado mal de su hijo, el discreto José María. Alejandra Rubio trabaja de colaboradora en Telecinco y entiende que debe dar la cara cuando le preguntan por algún asunto espinoso porque ella también habla y opina sobre la vida de otros famosos. En esta ocasión ha tenido que dar explicaciones sobre su primo porque presuntamente mantienen un contacto bastante inexistente. Es más, Alejandra todavía no conoce al hijo de José María, algo que ha extrañado mucho y que ha obligado a la joven a dar un golpe en la mesa para aclarar la situación y que dejen de circular rumores que no se corresponden con la realidad.

Alejandra Rubio ha reconocido que hace un tiempo no tiene una relación demasiado fluida con José María porque han pasado una serie de cosas que no logra entender. En Cotilleo.es explicamos que Paola Olmedo, mujer de José María, habló muy mal de la familia Campos y le pillaron, después emitieron las grabaciones en Sálvame y a partir de ese momento todo empezó a cambiar. Paola se ha distanciado del mediático clan y ha arrastrado consigo a José María. Esto ha traído como consecuencia que Alejandra rompa su relación con él, a pesar de que en el pasado fueron prácticamente hermanos porque se criaron juntos y vivían muy cerca.

La situación se ha complicado por momentos y Carmen se ha visto obligada a entrar por teléfono en el programa donde colabora Alejandra para dar la cara por ella y para reconocer que la joven tiene todo el derecho del mundo a lanzar la opinión que considere oportuna en cada momento. La hija de Terelu Campos asegura que nunca ha hablado mal de su primo en privado, simplemente se ha limitado a decir que no se había portado bien con Carmen y que consideraba injusto todo lo que había pasado. Una de sus compañeras asegura que le ha llamado «caprichoso» y «malcriado» y que ha destapado un dato sobre su juventud que no le deja en buen lugar.

>Alejandra cree que su compañera Mónica ha cruzado todos los límites porque ha sacado a la luz una conversación que mantuvo en privado para generar contenido y que le sigan llamando para participar en los programas de Telecinco. «Utilizar una mentira para tener una silla aquí es muy feo. Qué pena tener compañeros así, es que te has montado una película porque no le llamé caprichoso, ni malcriado, ni que es el favorito. Solo he dicho que su relación con su madre ha pasado por momentos complicados y que José tuvo una etapa muy rebelde y ya está. Fue una conversación privada para que todos lo tengan claro», dice Alejandra Rubio.

Carmen Borrego no está molesta con su sobrina, todo lo contrario. Asegura que le está muy agradecida por todo el apoyo que le ha dado en la última etapa de su carrera televisiva. Recordemos que Carmen ha tenido muchos problemas porque se distanció de su hijo y de un momento a otro sus compañeros de Sálvame le empezaron a preguntar cuestiones muy incómodas que no hacían más que distanciarla de José María.

