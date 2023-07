En medio de las especulaciones por la salud de Wanda Nara, Eliana Guercio reveló que charló por teléfono con la conductora y que le contó cómo fue el fuerte momento en el que recibió sus resultados médicos.

«Me enteré de que uno de los chicos, no voy a decir cuál para no exponerlo, le escribió a Zaira para preguntarle si era verdad que su mamá estaba enferma. Ella lo contuvo y le explicó que había que esperar los resultados. Por eso no podía entender que su papá estuviera sentado delante de mí. Estaba desencajada la realidad de lo que estaba viendo, con lo que estaba viviendo», contó refiriéndose al día en que Andrés Nara fue invitado a Polémica en el Bar.

