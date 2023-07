Joana Sanz, mujer del futbolista Dani Alves, está viviendo sin duda uno de los momentos personales más difíciles de su vida tras la detención de Alves por la denuncia de una joven que confesaba haber sufrido abuso sexual por parte del futbolista, motivo por el que lleva en prisión seis meses y que se encuentra allí a la espera de juicio. Pero sobre todo, Joana está viviendo el acoso por parte de la prensa y en redes sociales desde que mostró su apoyo a Alves y ahora ella ha estallado declarando que no lo aguanta más.

Advertisement

Joana Sanz cansada de la presión y el acoso que la gente está volcando en ella en redes sociales ha decidido dar «un golpe en la mesa» y publicar todos los mensajes que le faltan el respeto donde son continuos los insultos y las faltas de respeto. Algunos de ellos dicen lo siguientes,: «¡Te vas a morir perra! ¡Te encontraremos en cualquier parte, perra! ¡Te burlas de tu esposo después de que él se disculpa contigo, perra! Estamos autorizados para matarte«.

Advertisement

Un mensaje que además ella ha querido destacar que «sigue teniendo que lidiar con esto», después de que ha pasado más de medio año desde que se conoció la noticia de la demanda a Dani Alves.

Advertisement

Joana Sanz ha querido dar también a conocer su versión de como ella se encuentra respecto al acoso y la presión que está viviendo a través de las redes sociales con el siguiente mensaje,: «Con esto tengo que lidiar día tras día durante meses, acoso mediático, insultos, amenazas. No entiendo por qué la gente se toma todo este tiempo en descargar su odio en contra mía… Hasta donde yo sé, no he hecho daño a nadie, no he hecho nada malo.

Advertisement

Confesaba también que,: «Soy una persona que intenta salir adelante con su trabajo, nadie me está regalando nada, no entiendo por qué tengo que aguantar estas cosas. Tenemos días débiles, como hoy, que extraño a mi madre, y tengo que estar leyendo esto«.

Advertisement

COTILLEO

Advertisement

Seguir leyendo