La Agencia Provincial de Delitos Complejos junto a la Unidad Fiscal Federal interviene en delitos relacionados a la explotacin laboral, a la trata de personas y a las estafas que llevan a cabo a los jueos.

En relacin al trabajo que realizan; Gabriela Cuellar, referente de la Agencia sostuvo que desde el 2018, «intervenimos en ms de 20 casos donde todava algunos casos se encuentran investigando y otros fueron esclarecidos justamente con la Fiscala Federal.

Respecto a la trata de personas, Cuellar reafirm: no es un delito tan comn porque existen diferentes medios donde hay personas que no estn obligadas a la prostitucin, pero no es seguido que tengamos estos delitos en la provincia lo cual no hay que dejar de lado que es algo grave que hay que investigar.

Trata en Argentina: rescataron a 3.400 personas desde el 2020 y fortalecen las tareas en Jujuy

La trata de personas es uno de los delitos ms crueles y que implican una mayor logstica para desplegarse. Jujuy es una provincia de frontera y esa condicin la convierte en un territorio complejo y a la vez central para generar e implementar polticas de prevencin y control.

En ese marco, Gustavo Vera, director del Comit Ejecutivo de lucha contra la Trata y Explotacin de Personas y para la Asistencia a las Vctimas, visit la provincia para conformar una mesa binacional para abordar la problemtica. En el encuentro participaron autoridades de Bolivia, de Argentina y municipales, indic y sum que estuvieron presentes los jefes de Gendarmera, de la Polica Federal, el responsable de Migraciones, referentes del Ministerio de Desarrollo Social y los cnsules.

Nos pusimos de acuerdo en trabajar con un acuerdo de cooperacin para formar inmediatamente un grupo de trabajo, adelant Vera en dilogo con Canal 7 de Jujuy. Asimismo, recalc que en simultneo el objetivo es generar capacitaciones y tareas de visibilizacin.

La idea es reunirnos cada 2 o 3 meses y estar en contacto permanente, que haya una especie de telfono rojo, cada vez que haya una situacin de desaparicin podamos actuar rpidamente, plante el funcionario nacional.

Con relacin a las cifras del pas vinculadas a la temtica, Vera ponder el funcionamiento del nmero 145, que est a disposicin las 24 horas del da y es de contacto gratuito. Entre 2020 y 2022 ingresaron 4.800 denuncias y se rescataron 3.400 personas, una cantidad extraordinaria: mitad por explotacin laboral y mitad por explotacin sexual, precis.

Por otra parte, se refiri a la situacin de Bolivia. Est avanzando significativamente, tienen un plan bienal y hay una red de pases sudamericanos de la que Argentina forma parte y en cada caso donde pedimos colaboracin la tuvimos, del mismo modo que la tuvieron cada vez que la solicitaron, expuso por ltimo.