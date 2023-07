“En 48 horas secuestramos en el Aeroparque Metropolitano cerca de 230 camisetas del 10 y capitán de la Argentina con su nuevo club” informó a NA un funcionario de la Aduana que trabaja bajo la dirección de Guillermo Michel.

El caso más reciente de una mujer que intentó superar los controles con 50 camisetas idénticas, perfectamente embaladas, que, por su volumen, transgredía por lejos el régimen de equipaje vigente, pone en blanco sobre negro, la alta demanda de muchos argentinos que intentan lucir cuanto antes la camiseta oficial de Lionel Messi en el Inter Miami.

Sin embargo, al analizarse la mercadería incautada se descubrió que era “trucha”, falsificada o apócrifa y el único presunto interés que tenía la “bagayera” era poner a la venta un producto ofreciéndolo como original cuando no lo era en absoluto.

Porque, de hecho, a una semana de conocida la nueva camiseta en los Estados Unidos, aún no se ha puesto a la venta en la Argentina en ningún local que represente a la marca originaria de Alemania y que se identifica con las tres tiras.

Mientras que en la calle las imitaciones cuestan entre u$s 30 y u$s 50 dólares, en el sitio web del club, se venden las casacas más económicas con el número 10 en la espalda, el nombre de Messi y la versión corriente en rosa “The heart beat”, unisex a u$s 124,99 y la camiseta oficial black “La Noche” que suele usarse como suplente tiene un valor similar a la rosa.

Para los más exigentes y los coleccionistas se ofrece la “Authentic” que es la que utilizan los jugadores con una tela premium y cuyo precio asciende hasta los u$s 194,99. Existen dos versiones intermedias para adultos a u$s 159,99 y u$s 179,99. Y para los kids los precios descienden y se comercializan a u$s 104,99.

NOTICIAS ARGENTINAS

