El jefe de Gabinete y precandidato a la vicepresidencia por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, destacó hoy el rol de los negociadores argentinos en el marco de las discusiones con el FMI.

«Del acuerdo lo que hay que decir es que hay una forma muy fácil de conseguirlo: aceptar lo que diga el Fondo. Si hoy está demorándose, es producto de que nuestros negociadores no van al almacén con el manual del almacenero; van a defender los intereses del conjunto de los argentinos», indicó el funcionario, quien culpó nuevamente al gobierno de Mauricio Macri como responsable de las dificultades con el Fondo Monetario.

Precisó que el objetivo que tendrán con su compañero de fórmula para las elecciones de octubre, el ministro de Economía Sergio Massa, será «pagar el 100 por ciento de la deuda».

«Está claro que cuando te faltan 20.000 millones de dólares que tenías que tener eso te hace gestionar en situación de faltante de reservas», indicó sobre la caída de la producción agropecuaria por la sequía.

Sostuvo que «cuando gestionás en estas características tenés que tomar decisiones que son creativas y que tiendan a que los efectos estructurales negativos de la economía argentina -no generados por la gestión sino por hechos externos- lesionen lo menos posible la economía real y el salario».

“Nosotros tenemos que gobernar sobre la economía real de la Argentina, que está como está producto de una situación que nosotros no decidimos como gestión: no decidimos que vuelva el Fondo, no decidimos la sequía, no decidimos la guerra en Ucrania”, sostuvo.

NOTICIAS ARGENTINAS

