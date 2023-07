Ana Rosa Quintana es una de las presentadoras más importantes de España y que ha pasado más de dos décadas como cartel principal de su propio programa y que le ha valido para ganarse el título de la «reina de las mañanas». Pero ahora le ha llegado el momento de cambiar y comenzará una nueva etapa en la franja horaria de las tardes y por ello, hoy era su último día y ha querido mostrarle a la audiencia lo emocionada que está de abrir esta nueva etapa pero a la vez le da pena despedirse después de tanto tiempo presentado las mañanas.

Advertisement

En un principio Ana Rosa Quintana no ha pronunciado ninguna palabra o discurso sobre que este es el último programa de las mañanas que ella va a presentar y que se prepara para mudarse a las tardes de Telecinco, que además es el programa que va a sustituir en la franja temporal que se encontraba «Sálvame». Y al llegar la última media hora del programa los colaboradores de Ana Rosa se han pronunciado sobre el tema.

Advertisement

Ana Rosa no ha querido en ningún momento pronunciar las palabras de que se iba y que es su último día porque no quería emocionarse y aunque en un principio le ha costado más despedirse finalmente ha pronunciado unas palabras y de todas formas, se ha emocionado,: «He pedido encarecidamente a todos mis compañeros no hacer nada porque para mí es bastante duro irme«, empezaba contando.

Advertisement

La presentadora ha recordado como era su vida cuando empezó en el programa y como ha pasado el tiempo desde entonces,: «Cuando llegué aquí tenía un hijo mayor que estaba pasando la adolescencia y acababan de nacer los pequeños. Ahora tengo un hijo mayor que pasa los 30 y los pequeños se han sacado el carnet de conducir. ¿Qué ha pasado? Una parte importantísima de mi vida, un tercio de mi vida«.

Advertisement

«Quiero acordarme de Máximo Huerta, de Óscar Martínez y de todas las personas que han pasado por aquí, pero sobre todo gracias a este equipo», contaba Ana Rosa Quintana recordando ciertos momentos del programa.

Advertisement

COTILLEO

Advertisement

Seguir leyendo