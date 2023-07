Eugenia Osborne, hija de Bertín Osborne, ha querido mantenerse lo más alejada posible de las polémicas sobre el embarazado de Gabriela Guillén y siempre que le han preguntado no ha querido responder ni dar su opinión. Pero ahora hay que sumar la polémica creada a raíz de la entrevista en exclusiva que dio Chabeli Navarro por sus palabras que señalaban a Bertín por haberle obligado a abortar. Pero Eugenia no ha querido dar su opinión sobre ninguna de estas dos historias y ha buscado desmarcarse de dar su opinión ante los medios.

Aunque la polémica se ha centrado en torno a las hijas mayores de Bertín Osborne debido a que estarían publicando en su Instagram una serie de imágenes con frases que llevarían un mensaje oculto hacia Gabriela Guillén y Chabeli Navarro. Pero estas frases con mensajes ocultos no solo los habría publicado Eugenia sino que también lo estaría haciendo su hermana Claudia.

Eugenia Osborne no ha confesado que no sabe nada de la supuesta vasectomía de su padre, ya que, Chabeli Navarro habría contado que cuando le contó a Bertín Osborne que estaba embarazada él le contesto que no se fiaba de ella, que ese hijo no podía ser suyo y que además el se habría hecho la vasectomía con el fin de no tener más hijos.

Una historia que Bertín en el comunicado que envió al programa de Sandra Barneda «Así es la vida» no confirmó ni desmintió pero por las frases que escribió en el escrito si que se entiende que Chabeli se pudo quedar embarazada, pero que luego ella misma admitió que no sabía o no podía confirmar de quién era el hijo que esperaba porque a la vez que había estado quedando con Bertín ella se habría visto con otra persona.

Así Eugenia Osborne no ha querido dar explicaciones sobre el tema de la vasectomía de su padre ni hablar de Gabriela Guillén, pero sí que ha hablado sobre los supuestos mensajes que ha enviado a las dos mujeres y lo ha negado rotundamente, ni ella ni su hermana estarían mandando mensajes ocultos a ninguna de las.

