El ministro de Gobierno y precandidato a jefe de Gobierno porteño de Juntos por el Cambio, Jorge Macri, afirmó que le gustaría que el precandidato presidencial del PRO Horacio Rodríguez Larreta fuera «más enfático» en el respaldo a su postulación.

«Me gustaría que Horacio fuera más enfático en su apoyo a mi candidatura”, consideró el precandidato del PRO.

En declaraciones radiales, Jorge Macri expresó: “Yo soy el único candidato del PRO. Me preocupó en algún momento que nos dividiéramos, cuando existía la posibilidad de que Fernán Quirós también sea candidato por el PRO. Me parecía que no era bueno que tuviéramos una oferta dividida en la Ciudad”.

“Cada candidato a presidente se va manifestando como le sale, como siente. Patricia (Bullrich) ha sido muy enfática desde hace tiempo, Mauricio (Macri) también, María Eugenia (Vidal) me está apoyando. Horacio (Rodríguez Larreta) lo hace, a su estilo y a su modo, me gustaría que fuera más enfático”, evaluó el funcionario porteño.

NOTICIAS ARGENTINAS

