El planteo de Juana Repetto de prohibir las calesitas de las plazas generó polémica en las redes sociales, y la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto salió al cruce de las críticas, aclarando que fue irónica y que no buscaba erradicar los juegos infantiles.

«Con respecto a las calesitas de las plazas, son peligrosas en serio. Muchos de ustedes me han escrito contando experiencias graves, jodidas», arrancó la actriz.

«Y con respecto a que no hay que prohibir las calesitas sino enseñarles a esos niños y a esos mapadres, yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni de que los mapadres estés ocupándose de que sus niños en su juego, no pongan en riesgo la integridad del resto de los niños con los que están compartiendo el espacio», continuó la madre de Toribio (6) y Belisario (2).

«No hace falta aclarar que no estoy haciendo campaña para que saquen las calesitas, ¿O sí? Fue un decir, Son muy peligrosas si son usadas a máxima velocidad, se cuelgan, sacan los pies para frenar etc.. es un peligro que los niños jueguen sin supervisión de los adultos a cargo«, cerró.

EL POSTEO DE JUANA REPETTO TRAS LA VIRALIZACIÓN DE SU INDIGNACIÓN CON LAS CALESITAS

