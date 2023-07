Julieta Poggio habría reaccionado enojadísima al romance de su ex, Lucca Bardelli, con Candela Lecce, vinculada a Mauro Icardi, a menos de dos meses de haber anunciado su separación.

«Se pudrió todo. Aparentemente, por lo que me cuentan, a Julieta no le gustó nada que su ex ya esté con alguien a casi dos meses de la separación, me dijeron que ella le escribió un mensaje muy enojada y desilusionada«, contó Juan Etchegoyen en Mitre Live, quien había dado la noticia del romance entre Lucca y Candela.

