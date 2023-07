Mica Viciconte habló a fondo de la versión de que habría mantenido una acalorada discusión con un hombre en Salta, provincia a la que viajó con Fabián Cubero, con su bebé Luca e Indiana Cubero para disfrutar unas vacaciones en familia.

La panelista asumió que hubo un momento tenso con una persona cuando quiso hacer una excursión, pero negó con contundencia que el ida y vuelta haya sido escandaloso.

«Y nos dijo ‘no, no. Vengan por acá‘. Pagamos la entrada. Y un señor que vio la situación y estaba muy enojado, me dijo ‘el país está así por gente como vos'».

«Y yo le dije ‘no me bardees. No me faltes el respeto porque estoy hablando bien’. No busqué confrontar, nada, porque estaba de vacaciones”.

