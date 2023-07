Toro, el hijo mayor de Juana Repetto, se lastimó jugando en una calesita y su mamá, indignadísima, pidió que las cierren porque serían «un peligro».

Aunque Juana aclaró que lanzó una ironía y que en realidad no espera que se deshagan del juego, Adelino Da Costa, integrante de la asociación de calesiteros, la fulminó mediante un tremendo descargo.

«Y con respecto a que no hay que prohibir las calesitas sino enseñarles a esos niños y a esos mapadres, yo no me puedo ocupar de criar a niños que no son míos ni de que los mapadres estés ocupándose de que sus niños en su juego, no pongan en riesgo la integridad del resto de los niños con los que están compartiendo el espacio», continuó la madre de Toribio (6) y Belisario (2).

