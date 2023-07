Los testigos del casamiento de Cecilia Strzyzowski y César Sena fueron citados a declarar para que aporten datos sobre el 16 de septiembre de 2022, día en el cual la pareja contrajo matrimonio a escondidas.

El pedido de indagatoria fue solicitado por el Equipo Fiscal Especial debido a que se trató de un compromiso que genera dudas porque, cuatro días después, el 20 de septiembre, ambos firmaron el divorcio.

«En fecha 20 de septiembre de 2022 de manera conjunta, Sena, con el patrocinio letrado de la doctora Andrea Verónica Lana y Strzyzowsky, con el patrocinio letrado del doctor Edgardo Daniel Paniagua, solicitaron su divorcio vincular, expresando que su voluntad de divorciarse se debía a circunstancias que no querían exponer, considerando que existían causas que no podían tolerar e imposibilitaban la vida de ambos en común; manifestando asimismo bajo juramento que no existen bienes a dividir y que ambos trabajan y poseen independencia económica, no dando lugar ni a compensaciones económicas ni a indemnizaciones de ningún tipo por la corta unión», se indica en el expediente.

