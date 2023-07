Luego de las fuertes repercusiones que despertó la actitud de la Negra Vernaci al tirar unos auriculares por el aire después de mostrarse muy molesta en su programa radial La Negra Pop por los desperfectos técnicos, Nazarena Vélez fue contundente con su crítica al aire,

“A mí me sorprendió. No me lo esperaba, me pareció demasiado agresivo”, sentenció la panelista de LAM, dejando en claro sus sensaciones después de ver las impactantes imágenes con el enojo de la conductora.

Luego del descargo que hizo Fede Bal sobre el famoso tweet que escribió 10 años atrás y que aún sigue virilizándose, Nazarena Vélez fue letal con su opinión al hablar del hijo de Carmen Barbieri y expareja de su hija, Barbie, con quien mantuvo un litigio judicial en una causa por violencia de género.

“A mí, me da asco. Él me da asco, todo me da asco porque me remueve cosas dolorosas y me da un cierto rechazo. Y me parece hasta una burla para todas las personas a las que le hizo daño. Decir ‘y sí, soy drogadicto, golpeador’ me da asco y rechazo”, lanzó la panelista de LAM, sin filtro.

