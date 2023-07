El ministro de Economía, Sergio Massa, destacó hoy que con el FMI se acordó para los «próximos cinco meses» por lo que «se saca de la campaña la discusión sobre el Fondo Monetario», y dijo que habrá «fuertes desembolsos en agosto y en noviembre que cubre largamente las obligaciones para este año».

Advertisement

Aclaró que no prevé viajar a Washington, porque los enviados de Economía «hicieron un gran trabajo para cerrar todo».

Advertisement

«Lo mejor que podemos hacer es tener nuestro propio programa y pagarle al FMI para sacarlo del escenario de la política económica argentina», dijo el ministro.

Advertisement

«Hasta fin de noviembre no tenemos que discutir ningún tema y eso, de alguna manera, nos va a dar la posibilidad de que ese vecino que tenemos en el barrio, incómodo, que no lo trajimos nosotros, que es el Fondo, que lo trajo Mauricio Macri, no sea un factor o un actor adicional en la campaña, más allá que para la Argentina es un tema a resolver», sostuvo Massa.

Advertisement

«No quiero especular con el número porque corresponde que quien va a hacer los desembolsos sea quien lo informe», dijo que será posterior a que el FMI lo trate en su directorio.

Advertisement

Sí avanzó en que serán en agosto, y lo definió como «un paquete muy grande», y otro en noviembre.

Advertisement

NOTICIAS ARGENTINAS

Advertisement

Seguir leyendo