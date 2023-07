La repentina visita de Maxi López a la Argentina para cuidar a sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto –luego de la preocupación que despertó la salud de su ex, Wanda Nara– desencadenó un fuerte rumor entre el exfutbolista y su pareja, Daniela Christiansson, con quien acaba de tener a su beba, Elle.

“Maxi no vive acá y otra cosa que se desprende es que su mujer se fue a ver a su familia y también hay un rumor extraño sobre esta distancia entre ellos”, lanzó Adrián Pallares en Socios del Espectáculo.

Maxi López mostró cómo cuida a sus hijos mientras le hace el aguante a Wanda Nara



“Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, comenzó diciendo el peluquero en una nota que dio a LAM.

