A casi tres meses de interrumpir explosivamente su relación con Jorge Rial, Morena Rial le dio una nota a Mañanísima (lunes a viernes, 10 horas, por Ciudad Magazine) y reveló las doloras preguntas que le hace su hijo, Francesco, sobre su abuelo.

«Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice ‘¿y mi Tata?'», comenzó diciendo More.

Más sobre este tema Jorge Rial afirmó que le será difícil perdonar a su hija Morena: «Dijo cosas muy duras; es injusta»



Picantísima, agregó: «No estoy esperando que me llegue de él. Tiene 48 mil secuaces. Desde el estúpido del asistente hasta el abogado».

«Yo a él lo tengo bloqueado. Con mi papá no tendría comunicación directa, pero al chico no se lo voy a negar. Es el abuelo. No soy mala», finalizó Morena Rial, fuertemente distanciada de su padre.

