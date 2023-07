Natalie Weber aprovechó el debate sobre los cuerpos que se realizó en Desayuno Americano para hablar de sus cambios corporales y de las críticas que recibe respecto a su figura.

Advertisement

«Natalie Weber nos contó en el corte que su talle de su pantalón es L», expuso Pamela David en vivo. Luego, bromeó: «¿Cómo vas a tener un large?».

Advertisement

Más sobre este tema El sincericidio de Natalie Weber sobre su matrimonio con Mauro Zárate: «Fui tóxica y celosa»



Advertisement

«Cuando estás enfermo te dicen ‘comé así estás más sano’. Me mandaban comida y yo comía, pensando que me iba a curar porque comía», continuó.

Advertisement

Sobre la mirada ajena sobre su figura, Weber aseguró: «A mí me cambió un montón el cuerpo y gracias a Dios no lo sufro. Porque todo el mundo me dice ‘eras más estilizada antes’. Pero a mí no me molesta».

CIUDAD

Advertisement

Seguir leyendo