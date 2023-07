Rosalía y Rauw Alejandro han sido una de las parejas internacionales más estables y que además juntos hacían una pareja perfecta no solo en la música, donde también se habían entendido e incluso habían publicado varias canciones que les habían traído varios éxitos, pero aún así se ha conocido la noticia de que después de varios años de relación y hace siete meses que habían publicado su compromiso se separan.

Una noticia que ha sido una total sorpresa debido a que su relación parecía estar pasando por uno de sus mejores momentos y hasta Rosalía había mostrado su felicidad con su futuro marido en el programa de Pablo Motos, dando incluso detalles de su boda como el tipo de vestido de novia que quería llevar. Pero aún así han decidido tomar caminos por separado y tanto Rosalía como Rauw Alejandro habrían decidido la separación de manera conjunta,: «a pesar del amor y el respeto que cada uno de los cantantes tienen el uno por el otro».

La noticia de al separación no la ha dado ninguno de los dos artistas, sino que ha sido el medio británico el que ha confirmado que Rosalía y Rauw Alejandro habrían decidido separarse de manera definitiva. Incluso hace unos meses en una entrevista Rosalía hablaba junto a Rauw Alejandro de sus planes de boda y de lo feliz que la cantante española era junto a su pareja,: «Contigo fue la primera vez que no sentí eso.Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia«, contaba Rosalía.

Aunque por el momento ninguno de los dos cantantes ha querido hablar públicamente sobre su ruptura o por el contrario hacer un comunicado afirmando su ruptura, lo que sí se ha conocido es que Rauw Alejandro habría viajado a Puerto Rico para pasar unos días en casa de la cantante colombiana, Shakira, que le habría acogido en su mansión de manera indefinida.

Mientras que Rauw Alejandro se habría refugiado junto a su amiga Shakira en su casa de Puerto Rico, Rosalía estaría en la parte final de su gira de conciertos del álbum «Motomami», que tiene lugar ahora mismo en la capital de Francia. Por otro lado, Rauw Alejandro habría viajado primero a Europa y después a Latinoamérica y es precisamente que él no estuviera junto a Rosalía en París es lo que ha llamado la atención de muchos de los seguidores de Rosalía.

