Chabeli Navarro se he metido de lleno en el foco mediático debido a una entrevista en exclusiva para la revista LECTURAS en la que confesaba que tuvo una historia con Bertín Osborne y que acabo de las peores maneras debido a tras quedarse embarazada decidió abortar y que más tarde el presentador le obligo a abortar, y tras tomar la decisión él nunca quiso volver a saber de ella. Ahora Bertín ha respondido mediante un comunicado en el que él anunciaba que iba a tomar las medidas legales pertinentes con ella, debido al daño que le había causado a él y a su familia.

En esta entrevista Chabeli Navarro habló de como estuvo saliendo con Bertín durante varios meses y que tenían una relación tan cercana que ella solía ir a la casa de Bertín ha disfrutar de la piscina y que incluso ella llegó a llevar amigas a su casa. Otro de los ejemplos que Chabeli Navarro da es que ella incluso sabía donde Bertín guardaba las llaves para entrar a su casa cuando ella quisiera.

Pero lo más destacable de esta entrevista fue que Chabeli confesaba que se quedó embarazada de Bertín y que él le dijo que quería una prueba de paternidad y que luego le animó a abortar, una cosa de la que se arrepiente ahora, según ella cuenta. Pero además añade que Bertín se despreocupó de ella y de como se encontraba y que incluso tuvo que usar al chofer de Bertín como intermediario para poder hablar con él.

Unas palabras que han sorprendido mucho a Bertín debido a que él más tarde ha confesado que no tenía ningún tipo de relación con ella y que simplemente lo que hubo entre ambos fueron varios encuentros esporádicos, pero nunca hubo una relación formal o que durase varios meses.

Chabeli Navarro no es una persona anónima dentro del mundo de la televisión, aunque es cierto que no ha tenido gran relevancia mediática sí que es verdad que ha aparecido en varios programas de televisión y no es una cara nueva para la pequeña pantalla. Así se ha conocido ahora que Chabeli Navarro ha querido participar en el reality «La isla de las tentaciones».

COTILLEO

