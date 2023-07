El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con las autoridades de la Corporación Andina de Fomento (CAF), vía zoom desde una oficina del estadio superdomo en la Rioja, en un alto en la campaña, para avanzar con el crédito puente por 1.000 millones de dólares que serán utilizados para los vencimientos del FMI.

La CAF, en una reunión extraordinaria de directorio, votó favorablemente el depósito de US$ 1.000 millones de dólares para cancelar los US$ 3.500 millones que debe abonar el país al Fondo la próxima semana. El resto de los fondos los aportaría un crédito con el Bank International of Settlement (BIS), y el resto será con el saldo del primer tramo del Swap con China.

Como indicó la comunicación el Fondo Argentina recibirá US$ 7.500 millones en la tercer semana de agosto.

El Palacio de Hacienda trabaja en conseguir un bridge loan, o préstamo puente que adelante los fondos y luego se repaguen al momento de la recepción del desembolso del FMI.

El ministro Sergio Massa se reunió hoy por la tarde vía zoom con las autoridades de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, para gestionar el desembolso de 1.000 millones de dólares.

El otro organismo que se comprometió a apoyar a Argentina con otro depósito puente es el BIS, el Bank international of Settlement.

NOTICIAS ARGENTINAS

