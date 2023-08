A tres meses del grave episodio cardíaco que sufrió en Colombia, Jorge Rial enfocó sus energías en su recuperación y en el deseo de retomar contacto con su nieto Francesco, el hijo de Morena.

Según afirmó la hija del conductor de Argenzuela, Jorge no ve a Fran desde abril. Sin embargo, Rial no dejó de compartir emotivos mensajes para el niño en s Instagram, ni dejó de expresar en notas televisivas lo mucho que lo extraña.

«Mi hijo me parte el corazón de muchas formas. Me dice ‘¿y mi Tata?'», dijo More en Mañanísma.

Y continuó: «Y yo le digo, ‘Fran, no sé dónde está tu Tata’. Y él me dice ‘ah, bueno. ¿No me quiere ver más?'».

