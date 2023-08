Juan, el hijo de cinco años de Agustina Kämpfer, viajó a México para pasar tiempo con su papá. A su regreso, su mamá compartió el esperado reencuentro y le dedicó un conmovedor posteo en Instagram.

Advertisement

«Este fue nuestro reencuentro después de muchos días sin vernos. No tengo idea de dónde tenía guardadas todas esas lágrimas que me brotaron, ¡si yo la estaba pasando tan bien en mi affaire con el descanso y con la libertad! ¿Será que sola en casa no la estaba pasando tan wow como yo creía? ¿Será que me licencié en llevarlo todo adelante, aun cuando en el fondo siento que me falta algo? ¿Cómo es posible que apenas un contacto piel a piel sea tan movilizante? ¿Por qué se habla tan poco de la liberación de oxitocina?», expresó Agustina, al pie de una foto emocionada, abrazando a más no poder a su nene.

Advertisement

Advertisement

«Vuelvo a la rutina que me hace neuróticamente feliz en segundísimo plano, a acumular tensión en la espalda y a escuchar cómo me llaman desde la otra punta de la casa por más que ya dije mil veces que no me gusta que me griten. Qué lindo es ser la mamá de un pibe tan pero tan genial, que acaba de volver a casa«, cerró Agustina, muy feliz.

Advertisement

CIUDAD

Advertisement

Seguir leyendo