Por una millonada, Rosario Central vendió a su última joya de las inferiores, Alejo Véliz. El joven goleador se irá a un gigante de la Premier League.

El centrodelantero Canalla (19 años), integrante de la Selección Argentina en el último Mundial Sub-20 disputado en el país, será nuevo jugador del Tottenham Hotspur.

Transferencia récord. De esta forma, la marcha de Véliz supera los 11,5 millones de euros que Brighton & Hove Albion pagó por Facundo Buonanotte.

Según la información del periodista Fabrizio Romano, la negociación se hará en 17 millones de euros fijos más otros seis millones de euros en bonos, y quedándole a Central el 10 % de una futura venta.

Alejo Véliz to Tottenham, here we go! Talented 2003 striker will join Spurs on long term deal, verbally agreed in the morning despite interest from another top club 🚨⚪️🇦🇷

Package worth around €15m plus add-ons to Rosario Central.

Medical to take place in the next days. pic.twitter.com/jOAGVJb4iu

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2023