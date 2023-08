Los hijos de Raquel Bollo están experimentando un fenómeno mediático que nunca habían imaginado porque desde un primer momento intentaron guardar las distancias y no formar parte del mundo del corazón. Raquel Bollo siempre ha dicho que sus hijos eran anónimos y que no querían saber nada de la crónica social porque ambos tenían profesiones completamente diferentes al mundo del espectáculo. En concreto, Alma Bollo estaba estudiando para ser abogada y también colaboraba con varias marcas en sus redes sociales. La situación cambió de un momento a otro y la joven empezó a trabajar en los programas de Telecinco. El colaborador Kiko Hernández asegura que conoce el motivo. Supuestamente Raquel Bollo tiene una deuda con Hacienda que supera los 800.000 euros y Alma le está ayudando.

¿Qué hay de cierto en los rumores? Alma Bollo siempre ha presumido de ser una persona anónima y cuando participó en Supervivientes dejó muy claro que nunca se había aprovechado de sus apellidos y que tampoco había hablado de su padre a cambio de dinero. No podemos olvidar que la futura abogada podría haber sacado mucho partido de sus problemas familiares porque Chiquetete, su padre y exmarido de Raquel Bollo, tuvo un comportamiento irregular y todavía hay muchos asuntos que están encima de la mesa. Raquel entró enloquecida en el plató de Sálvame antes de que Telecinco cancelara el programa para siempre porque los directores del espacio invitaron a un testigo que dudó de los orígenes biológicos de Alma.

Alma Bollo nunca ha hablado de ciertos asuntos porque considera que pertenece a su vida privada y cree que la mejor forma de no llamar la atención es haciendo caso omiso a las provocaciones de los enemigos de su madre. La cuestión es que la joven se ha convertido en un personaje por sí mismo y se ha ganado a sus propios detractores. Recientemente le han acusado en su cuenta de Instagram de estar escondiendo a su novio por un motivo oculto y ella no ha tenido más remedio que explicar cuales serán las intenciones de su nuevo amor. Ha dado unas declaraciones muy contundentes para evitar que este tema gane más repercusión porque cree que no tiene gran recorrido.

>Alma Bollo ha descubierto las intenciones de su novio y no ha tardado en desvelar que el joven no quiere aparecer en su cuenta de Instagram porque no desea hacerse famoso y sabe que esta es la mejor forma de proteger su identidad. Alma ha dado su nombre y algunos datos para que sus seguidores se queden tranquilos y no piensen que está escondiendo u ocultando algún secreto importante. «Mi pareja se llama Miguel. No sale en fotos conmigo porque no quiere. No quiere que nadie le conozca. Considera que si sale en alguna foto conmigo es una forma de exponerse y no le apetece», explica. En Cotilleo.es sabemos que la hija de Raquel Bollo podría haber ganado mucho dinero con esas declaraciones y en cambio ha preferido mirar para otro lado y responder a las dudas en su cuenta de Instagram.

Alma Bollo ha dado la cara en las redes sociales para dejar claro que no tiene ningún problema en hablar de su vida sentimental y que la única razón por la que prefiere guardar silencio es porque su novio no quiere ser famoso. Alma está al tanto de los problemas que tiene su hermano Manuel Cortés y esa es una de las razones por las que guarda silencio e intenta mantener una postura discreta. Según ha contado, su novio se dedica a una profesión parecida y no le tiembla al pulso al tratar este tema porque se siente muy orgullosa de él. «Para él, el verano es importante porque trabaja en conciertos, montándolos, la barra y tal. Ahora vamos a Estepona por trabajo de él y le voy a ayudar», ha comentado al respecto.

