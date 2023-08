El presidente del Partido Justicialista Tucumán, Juan Manzur, y el vicepresidente, Osvaldo Jaldo, encabezaron esta tarde un acto en la ciudad de Lules con el espacio Proyecto Tucumán, que lideran Carlos Gallía y Carlos Najar, en apoyo a la fórmula Massa-Rossi de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto.

Advertisement

El presidente del Partido Justicialista Tucumán, Juan Manzur, y el vicepresidente, Osvaldo Jaldo, encabezaron esta tarde un acto en la ciudad de Lules con el espacio Proyecto Tucumán, que lideran Carlos Gallía y Carlos Najar, en apoyo a la fórmula Massa-Rossi de cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias del próximo 13 de agosto.

Advertisement

“Tenemos que volver a revalidar los títulos. Aquí ya tenemos todo definido pero ahora falta la central. Falta saber cuál va a ser la voz de los tucumanos en el Congreso de la Nación. Quiénes van a defender a los tucumanos, quienes nos van a representar en Buenos Aires. Tenemos que estar y acompañar todos. Falta asegurar el Gobierno de la Nación para asegurar que las obras sigan. No le podemos errar porque aquí se está definiendo el futuro de Tucumán”, afirmó Manzur en su discurso, y recordó que “cuando el Gobierno Nacional fue contra, a Tucumán no le tocó nada; cuando fue del mismo signo, Tucumán floreció. Tenemos que transmitir lo que hoy está en juego. No tengo dudas que aquí en Tucumán ganamos por mucho. Necesitamos que Sergio Massa sea el presidente para seguir por el mismo camino”.

Advertisement

Por su parte, Jaldo expresó que “nuestro espacio político viene recorriendo todo el territorio provincial presentando y apoyando a quienes van a ser nuestros candidatos a Diputados nacionales, pero también reafirmando la fórmula de quiénes van a ser los futuros presidente y vicepresidente de la Nación, Sergio Massa y Agustín Rossi. Hoy en Lules estamos muy contentos acompañados por este espacio que hizo una gran elección en los comicios provinciales y estamos convencidos de que este próximo 13 de agosto también va a ser así. Les pedimos el esfuerzo para que el Gobierno Nacional siga siendo conducido por el PJ, porque son dos compañeros que conocen las necesidades de todo el país y son grandes amigos de la provincia”.

Advertisement

LV12

Advertisement

Seguir leyendo