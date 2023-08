Luego de las repercusiones que despertó su eliminación de la semifinal MasterChef, Rodrigo Salcedo compartió un video en el que abrió su corazón y reveló, con lágrimas en los ojos, como vivió su paso por el programa de Telefe.

“Justo antes de entrar a Masterchef me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité a la misma vez este camino tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto, no sé qué hubiera hecho. Todos ustedes me hicieron muy bien. No puedo no estar agradecido de todo esto. La realidad es que me salvaron”, comenzó diciendo el bioquímico en un posteo que se vio en las redes y que compartió la cuenta de Instagram @fansdero.masterchef.

Y cerró, a flor de piel: “Me siento bendecido por todo esto. No hubiese elegido una mejor forma de que terminara todo que así. Quiero que entiendan que en mi cuerpo no hay ni un gramo de tristeza, estoy que exploto de alegría y eso es gracias a todos ustedes ya todo esto que pasó. Se termina esta aventura loca de Masterchef que estuve viviendo. Pero bueno, mi amor y mi agradecimiento para con todos ustedes va a quedarme para siempre. Gracias por regalarme este capítulo de mi vida, por hacerme tan feliz, por ser parte de mi historia y por enseñarme que el amor siempre gana”.

