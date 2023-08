En Cotilleo.es estamos siguiendo los pasos de Cristina Pedroche en las redes sociales y hemos descubierto que la presentadora tiene un nuevo conflicto que debería solucionarlo antes posible. Cristina Pedroche ha explicado en su cuenta de Instagram cómo está siendo su recuperación del parto de Laia, la primera hija que tiene con el cocinero Dabiz Muñoz. La comunicadora explicó delante de sus seguidores que su cuerpo apenas había cambiado gracias a los ejercicios que realizaba y a una alimentación que le había recomendado un profesional. «Aquí no hay suerte ni milagros, hay mucha preparación antes y durante el embarazo. Vida saludable, deporte y comida sana», dijo exactamente. Después de esto recibió una lluvia de crítica si no ha tenido más remedio que tomar medidas para proteger su salud mental.

Cristina Pedroche ha explicado en sus redes sociales que está intentando protegerse porque los últimos tiempos ha recibido muchos ataques que considera completamente injustos e inoportunos. La presentadora cree que sus detractores han cruzado muchos límites porque ella lo único que está haciendo es compartir detalles de su embarazo. Además de su trabajo en televisión trabaja en las redes sociales y necesita hablar con sus seguidores de algunos asuntos para abrir espacios de debate y seguir generando interés en Instagram. Sin embargo, sus enemigos le han acusado de tener un cuerpo perfecto después del embarazo gracias a su poca actividad laboral. Cristina insiste en que en ningún momento estaba presumiendo de nada, lo único que quería hacer era mostrar que era posible tener buen cuerpo después de dar a luz para animar a muchas mujeres.

La presentadora ha explicado que se ha visto obligada a pasar a la acción y que a partir de este momento tendrá mucho más cuidado y será menos generosa para evitar tener problemas en un futuro. «Es agotador tener que explicar cada cosa que hago, y tener que recibir todo este odio siempre. Y la culpa es mía por compartir nada, pero no pensaba que se iba a liar todo esto», declara. Estamos en disposición de afirmar que los últimos tiempos han sido complicados para ella, a pesar de que es un rostro televisivo que nunca se ha caracterizado precisamente por tener buena relación con los medios.

>Cristina Pedroche ha dejado muy claro que a partir de este momento tendrá mucho más cuidado a la hora de publicar contenido en sus redes sociales. En Cotilleo.es sabemos que su situación no es nada fácil y que de un tiempo a esta parte ha tenido muchos conflictos porque sus enemigos le han situado en posiciones realmente comprometidas que en algunos casos nada tienen que ver con la realidad.

«No he dicho que ese sea el cuerpo que se le tiene que quedar a nadie después de dar a luz. Es mi cuenta y hablo de mí, solo de mi caso personal. No hablo de otras mujeres ni de otros embarazos que no sean el mío», recalca Pedroche. «Yo he tenido un muy buen embarazo, sin ningún problema médico que me haya hecho coger más peso ni nada, además de haberme cuidado con deporte y alimentación», insiste. No entiende que le estén atacando por hacer apología de tener un cuerpo perfecto cuando ella lo único que ha querido es dar esperanza a mujeres que estén en subir más situación para que todas sepan que es posible no perder la figura después del.





