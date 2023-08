El bombazo del mercado de pases se dio en Brasil, más precisamente en Río de Janeiro: Dimitri Payet es nuevo jugador del Vasco da Gama.

El talentoso atacante francés será dirigido por Ramón Díaz, el reciente nuevo técnico del club carioca que pelea por no descender a la Serie B del Brasileirao.

Payet, de pasado reciente en Olympique de Marsella, llega en condición de futbolista libre. Tuvo otras ofertas de la Ligue 1 pero las rechazó por “respeto” al OM.

Fabrizio Romano, periodista especializado en transferencias, informó que el pase está hecho: “La estrella francesa acaba de firmar contrato válido hasta junio de 2025”.

Dimitri Payet to Vasco da Gama, here we go! French star has just signed contract valid until June 2025 🚨⚪️⚫️💢

Former OM player rejected proposals from France as he wanted to respect Marseille.

He’s ready for new chapter in Brazil 🇧🇷 pic.twitter.com/VVJ3GUxXTa

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2023