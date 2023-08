Carmen Borrego está en boca de todos después de haber aceptado una oferta laboral dentro de Telecinco que ha dejado a sus seguidores sin palabras porque todo hacía pensar que estaba en el momento más delicado de su carrera televisiva.

Carmen Borrego dio una exclusiva en Lecturas hablando de su familia y aprovechó para reconocer que estaba viviendo una situación realmente tensa porque desde que había terminado Sálvame no había vuelto a recibir ninguna proposición laboral. Todo esto ha cambiado porque en Telecinco se han dado cuenta de que la hija de María Teresa Campos es un rostro televisivo muy atractivo y le han propuesto participar en el programa que presenta Sandra Barneda los viernes por la noche. En Cotilleo.es sabemos que hay un problema.

La audiencia ha dado la espalda a Sandra Barneda y no son pocos los que consideran que la presentadora no está a la altura de las circunstancias, a pesar de que también hay una parte del público que insiste en que el problema no es de Sandra. El problema es que Telecinco ha lanzado una propuesta demasiado arriesgada y está huyendo del corazón a pasos agigantados cuando su público es mayoritariamente consumidor de este tipo de género. Carmen Borrego ha aceptado trabajar en este nuevo programa a cambio de una suculenta cantidad de dinero y lo mejor de todo es que no tendrá que volver a hablar de Terelu Campos ni de nadie de su familia.

Carmen estaba muy cómoda en Sálvame y asegura que sus compañeros siempre le han tratado bien, pero nadie puede negar que ha vivido momentos muy complejos porque se ha visto obligada a dar explicaciones sobre su madre y sobre Terelu Campos. En más de una ocasión ha intentado abandonar el programa, pero después se lo ha pensado mejor y se ha dado cuenta de que en el fondo no tenía otra opción y que debía seguir colaborando allí por el bien de su bienestar económico.

Carmen Borrego dio una entrevista a Kiko Hernández y le aseguró que había ganado mucho dinero en el pasado, a pesar de que no lo había gestionado de la mejor forma y de que en esos momentos su situación económica no era tan brillante. No podemos olvidar que Carmen ha trabajado como directora de programa se ha tenido el placer de dirigir a María Teresa Campos. Todo esto le ha dado un recorrido profesional perfecto como para brillar delante de las cámaras y rodearse de gente muy influyente que ahora le ha situado en uno de los programas que prometen ser la esperanza de Telecinco para salvar las audiencias que han perdido los últimos meses.





