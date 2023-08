Este domingo, se realizaron las elecciones PASO 2023 y desde la Secretaría de la Fiscalía Federal electoral de Tucumán, a través de la Dra Belén Politi, se informaron las denuncias por delitos electorales. En este caso, en la provincia se registraron tres denuncias.

Este domingo, se realizaron las elecciones PASO 2023 y desde la Secretaría de la Fiscalía Federal electoral de Tucumán, a través de la Dra Belén Politi, se informaron las denuncias por delitos electorales. En este caso, en la provincia se registraron tres denuncias.

«Esas tres causas que constituyen un delito están siendo judicializadas e investigadas en la Justicia Federal. Por otro lado, recibimos innumerables consultas de los ciudadanos, entre ellas, 28 consultas que no constituyen delitos electorales, sino que se referían a infracciones de por ejemplo falta de boletas en los cuartos oscuros».

Además, expresó que es muy importante que la ciudadanía se comunique, más allá de que sea o no un delito electoral porque «nosotros analizamos cada una de las situaciones que se plantean y evaluamos si constituye o no un delito y en el caso de que no lo sea, lo derivamos a la Secretaría Electoral correspondiente ya que ellos son los encargados de controlar a través de sus veedores».

LV12