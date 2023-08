Bertín Osborne es una de las figuras más mediáticas del panorama español y desde que entró en el mundo de los medios de comunicación, sumado a su carrera como cantante y presentador siempre ha sido noticia pero ahora, desde que hace una semanas se conoció la noticia de que iba a ser padre junto a su «amiga» Gabriela Guillén y después de confesar públicamente que no era un hijo «buscado ni deseado» no ha dejado de acaparar titulares.

Así Bertín Osborne se convertirá en padre a los 69 años de edad ya que el nacimiento de este nuevo hijo, del que aún no se ha confirmado si será niño o niña nacerá a principios del año que viene. Una noticia que no solo pilló a la opinión pública por sorpresa sino también al propio Bertín, ya que, como la propia Gabriela confesaba en una entrevista en exclusiva para «Así es la vida». El momento en el que la modelo le contó la noticia al presentador este dejó de responder al teléfono y se quedo sin palabras, aunque luego respondió que iba a apoyar a Gabriela tanto si decidía tener el hijo como si al final decidía no tenerlo.

Tras conocerse esta noticia salió también una entrevista en exclusiva a Chabeli Navarro, una modelo sevillana que tuvo una breve relación con Bertín Osborne, y en esta, ella confesaba que sabía como se sentía Gabriela Guillén ya que ella también se había quedado embarazada de Bertín y que había decidido abortar, y que incluso él llegó a dudar de la paternidad de ese hijo. Incluso ella llegó a confesar que el trato de Bertín cuando ella había decidido abortar, él había sido muy frío y desinteresado.

Bertín Osborne tras conocer esta entrevista en exclusiva de Chabeli Navarro, el presentador decidió resolver este tema por la vía judicial e incluso llegó a hacer público en un comunicado que Chabeli Navarro había firmado ante notario que ella misma tampoco podía confirmar la paternidad del hijo que esperaba y que aceptaba una cantidad de dinero que Bertín le ofrecía cada mes durante el tiempo que duró el embarazo y tiempo después de abortar.

Bertín Osborne ha mostrado en varias ocasiones su descontento con el trato de la prensa sobre el tema de su paternidad y por ende, el acoso de la prensa que está ejerciendo sobre él, sus hijas y la propia Gabriela Guillén que incluso ha llegado a sufrir unos fuertes dolores abdominales que le llevaron al hospital.

COTILLEO