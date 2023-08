El ecuatoriano Moisés Caicedo es récord: el futbolista se va al Chelsea como el más caro en la historia de la Premier League.

Los Blues acordaron en las negociaciones con el Brighton pagar 133 millones de euros, según informó el especialista en el mercado de pases Fabrizio Romano.

Se espera que el equipo londinense siga en el mercado, ya que recientemente se marchó Kepa Irrizabagala al Real Madrid. Los medios apuntan a la búsqueda de un arquero top para que sea titular.

El mediocampista ecuatoriano de 21 años firmará contrato por ocho temporadas (hasta el 2031) y una opción a extenderlo por una más. Hará dupla en el centro del campo con Enzo Fernández en el equipo de Pochettino.

BREAKING: Moisés Caicedo to Chelsea, here we go! Agreement reached and sealed right now — it’s gonna British record transfer fee 🚨🔵🇪🇨 #CFC

£115m fee plus sell-on clause included for Brighton.

Medical tests, booked.

Caicedo will sign until June 2031 with option until 2032. pic.twitter.com/7O8whsRLdK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023