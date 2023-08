Aunque los accidentes viales continan sucediendo, Jujuy no registr vctimas fatales por siniestros en la ltima semana. Desde el rea del SAME 107 indicaron las cifras reflejan un descenso en comparacin al ao anterior.

Pablo Jure, titular del SAME Jujuy, dialog con Canal 7 y explic que en comparacin con abril de 2022, disminuyeron las atenciones en siniestros viales con vctimas fatales. Hasta la fecha se registraron 29 asistencias menos en comparacin al ao anterior.

Hemos bajado con lo que es la siniestralidad vial en comparativa con el 2022. El ao anterior tuvimos 113 siniestros viales y en este ao se registraron 84 as que dentro de lo que nosotros asistimos en muy bueno eso y sobre todo durante el fin de semana. Indic Jure.

Luego agreg: Ms all de que se registran accidentes viales, no son de gravedad y hasta el momento no tuvimos que lamentar ningn fallecido.

Con respecto al descenso en los registros de los siniestros viales, el titular del SAME indic que esta situacin sera resultado de la tarea que se encuentra realizando el Ministerio de Seguridad y sobre todo la Secretaria de Seguridad Vial donde se montan operativos muy importantes en todo el territorio y los resultados estn a la vista.

Finalmente Jure asegur que la poblacin va concientizndose de a poco, lleva tiempo el proceso y siempre le pedimos a la poblacin que cumpla con las normativas de seguridad porque estos son los resultados.

En la ltima semana no se registraron fallecidos por siniestros viales en Jujuy

El ltimo reporte semanal es emitido por el Observatorio Vial de la Provincia, dependiente de la Secretaria de Seguridad Vial y corresponde desde el 10 al 16 de abril del presente ao.

Detalles:

Siniestros: 62 hechos de trnsito. No se registraron personas fallecidas.

Con respecto a las infracciones viales, de un total de 8140 vehculos controlados y 1187 por contravenciones varias como falta de seguro, revisin tcnica, sin licencia de conducir entre otras.

En cuanto a los resultados de alcoholemia se informa que 45 personas dieron positivos.

Reporte de vialidad

En lo que va del 2023, 28 personas sufrieron heridas de gravedad por siniestros viales en Jujuy

Cada 14 de abril se conmemora el da Internacional de las vctimas discapacitadas por siniestros viales. En esta fecha se busca sensibilizar sobre las secuelas y afecciones que generan discapacidad causadas por siniestros viales.

La Secretara de Seguridad Vial inform que en Jujuy en lo que va desde el 2023, 28 personas de entre 18 a 44 aos, sufrieron heridas de gravedad a causa de un hecho vial.

Durante el 2022, se registraron que 145 jujeos tuvieron heridas de gravedad por los siniestro viales.