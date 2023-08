No corren buenos tiempos para Manuel Díaz, el popular torero conocido como El Cordobés. Ha tenido un accidente en la plaza de toros, ha sufrido una grave cogida de un momento a otro y durante los primeros minutos de la corrida, pero antes de entrar en detalles debemos aclarar que afortunadamente se encuentra fuera de peligro porque los médicos han sabido reaccionar y han solucionado lo que estaba pasando en cuestión de segundos. Toda la prensa se ha hecho eco de esta noticia y en Cotilleo.es sabemos exactamente que consecuencias tendrá la acogida de Manuel en su futuro profesional. La vida de Manuel lleva mucho tiempo en boca de todos porque mantiene una relación muy controvertida con su padre, a pesar de que en los últimos tiempos se han reconciliado y han anunciado esta última hora por todo lo alto.

Manuel Díaz es hijo de Manuel Benítez, que también es un torero muy prestigioso y reconocido. Este último se negó a reconocerle y han estado mucho tiempo o enfrentados, pero los años pasan y ambos han sabido llegar a un entendimiento. En Cotilleo.es sabemos que la pareja actual de Manuel Benítez ha jugado un papel fundamental en toda esta trama y ha sido ella la que ha convencido al veterano torero para que dé su brazo a torcer y mantenga una conversación con su hijo. Atendiendo a datos objetivos, Manuel Díaz es uno de los profesionales más destacados del panorama taurino y en estos momentos todo el mundo está pendiente de su evolución para ver que consecuencias tendrá el accidente que ha tenido en su carrera.

Debemos tener en cuenta un aspecto fundamental: Manuel anunció que quería retirarse en la próxima temporada porque considera que ha cumplido todos sus objetivos. El torero recuerda que lo ha hecho todo y que ha dado lo mejor de sí mismo para entretener a su público, pero tiene 55 años y ha llegado el momento de hacer ciertos cambios, así que la única opción que le queda es retirarse por todo lo alto. También es cierto que no es una retirada definitiva porque algunos de sus compañeros, como por ejemplo Jesulín de Ubrique o Cayetano Rivera, anunciaron que iban a dejar los toros y de forma puntual han vuelto a torear, bien sea por motivos solidarios o por otros asuntos especiales.

>Todos los medios especializados coinciden en lo mismo. Aseguran que la acogida que ha sufrido Manuel Díaz es bastante seria y grave, así que el torero deberá recuperarse a consciencia y no correr ningún riesgo porque la situación es bastante complicada. La agencia EFE ha logrado hablar con el médico que se ha encargado de todo. Debemos tener claro que el accidente sucedió durante los primeros minutos de la corrida y el equipo sanitario actuó con mucha precisión. Tanto fue así que no esperaron a trasladarle a un hospital y le operaron en la enfermería de la plaza de toros para ahorrar tiempo, un tiempo que ha sido crucial para que Manuel no tenga secuelas en un futuro y pueda seguir haciendo una vida normal. La lesión se divide en dos partes.

Por un lado ha tenido «una cornada en el triángulo de Scarpa derecho (muslo), con un trayecto superior externo y otro inferior interno de 20 cms, de pronóstico grave». Esto no es todo. El hijo de Manuel Benítez también tendrá que recuperarse de «una herida en el segundo dedo de la mano izquierda con una fractura de la falange media, con severo traumatismo en partes blandas y lesión también en la arteria colateral radial y de la polea A2″. Afortunadamente cuenta con el apoyo de sus familiares y amigos y no le dejarán solo en este camino tan lento.

