Desde que salió a la luz su separación de Christian Gálvez y la posterior relación que el presentador mantenía con Patricia Pardo, Almudena Cid no ha tenido ningún reparo en contar como se sentía, pero de un tiempo a esta parte está haciendo movimientos un tanto extraños. Almudena Cid se ha ganado el apoyo de todas las redes sociales. Tal y como explicamos en Cotilleo.es, la exgimnasta se ha convertido en un rostro muy aclamado por el público y es justo lo contrario a lo que le ha sucedido a Christian Gálvez. El comunicador tuvo muy buena fama hasta que su exmujer se convirtió en la víctima de toda esta historia porque son muchos los que piensan que pasó muy poco tiempo desde que rompió con ella hasta que empezó con Patricia.

Las intenciones de Christian Gálvez son muy claras y las ha compartido con el público sin saber que se iba a armar un escándalo de estas características. El presentador explicó que estaba tan enamorado de Patricia Pardo que había decidido casarse con ella en secreto e incluso dio un paso más y reconoció que estaban esperando a su primer hijo en común. Después de todo esto Almudena ha tenido muchas oportunidades de romper su silencio y siempre se ha mantenido al margen por cuestiones que se desconocen. La actriz y escritora ha utilizado a sus redes sociales para aparecer puntualmente y para mandar mensajes que han extrañado a todo el mundo y han aumentado las dudas. Lo último que ha hecho ha sido compartir una imagen familiar que ha generado todo tipo de rumores.

«Me he currado dos tortillas manchadas y dos tortillas rellenas. Echo de menos el País Vasco. Mi tierra», ha escrito en su cuenta de Instagram. La exmujer de Christian Gálvez guarda silencio desde que ha descubierto que el presentador va a cumplir su sueño de ser padre y ha lanzado una serie de mensajes melancólicos que nadie ha sabido interpretar a la perfección. No podemos olvidar que Almudena mantiene una relación sentimental estable con el futbolista Gerardo Berodia, del que está profundamente enamorada. ¿Qué le habrá dicho el deportista después de los últimos acontecimientos?

>Nadie puede negar que Almudena Cid, además de ser conocida por su relación con Christian Gálvez, es una de las mejores gimnastas de España y ella misma ha reconocido que el citado deporte le ha ayudado a seguir adelante y a no caer en errores. Hace un tiempo reconoció que cuando trabajaba como actriz estuvo a punto de rendirse porque la situación le vino demasiado grande. «La gimnasia me ha salvado. Cuando mi vida explotó no sabía que había quedado de mí. Perdí la capacidad de reacción, de saber quién era o en qué creía. Una sensación de ahogo que apretaba mi cuello, creí que no iba a salir. Pero de repente encontré resortes de los que empecé a ser consciente«, explicó en una de sus entrevistas.

Mina, la madre de Almudena Cid también ha usado sus redes sociales para manifestarse y ha reconocido que su hija ha atravesado situaciones muy delicadas. La antigua suegra de Christian Gálvez se ha atrevido a señalar públicamente al presentador para desmentir algunos rumores que surgieron después de la separación. Algunos testigos difundieron que Almudena había salido muy beneficiada de la ruptura porque había conseguido vender una propiedad valorada en 250.000 euros. Mina asegura que esto es mentira y también desmiente que su hija se ha quedado con un coche de alta gama.





